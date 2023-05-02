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Жданов Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жданов
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
1079. ЖДАНОВ, МИХАИЛ, 30 л. Гр. Омск. у., Покровск. в., с. Соляное;—Н. С. 5 уч. Омск. у. Ст. 180 и «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 сент. 922.

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