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Тропина Евдокия Иннокентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тропина
Имя
Евдокия
Отчество
Иннокентьевна
Дата исполнения приговора
21 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
12494. Тропина Евдокия Иннокентьев., 26 л., г. Иркутска. Н. С. 8 уч. Владивостокск. окр. Ст. ст. 8 ч. 17, 162 п. "в", л. с. 1 г. 21 мая 927.

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