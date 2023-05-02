Золотошвей Шмуль Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотошвей
- Имя
- Шмуль
- Отчество
- Менделев
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50098. ЗОЛОТОШВЕЙ, ШМУЛЬ МЕНДЕЛЕВЪ, 48 л. Мщ. изъ сс. г. Илимска, Киренск. у., рд. въ г. Херсонѣ; — Краснояр. О. С., 24 Янв. 911, 114, 1641 и 1654 У., арест. отд. 3 г. Исп. 4 Марта 911. 908 4204 3 ч. 1647 У. | 82 3920 169 М. 900 32652 313 У. | 81 43560 1625 У. 96 86937 1647 У. | 77 53510 169 М. 84 57661 1655 У.|76 11033 169 М.
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