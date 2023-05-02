Морозов Николай Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7773. Морозов Николай Герасимович, 19 л., рд. в Гродненск. г., Слонимск. у., Чамерск. в., д. Костени. Саратовск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 31/ХІІ—26.
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