Васильев Гавриил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 478. ВАСИЛЬЕВ, ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ, 30 л. Гр. Бугурусланск. у., Боровкинск. в. и с.;—Особ. Сес. Н. С. Бугурусланск. у. Убийство, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 окт. 922.
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