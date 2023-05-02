Вениаминов Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вениаминов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 01 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1907. Вениаминов Александр Александров., 43 л., Псковск. г., г. Новоржева. Н. С. 1 уч. Новоржевск. у. Ст. ст. 1 ч. 116, 120, л. с. 2 г. 3 м. 1 янв. 927.
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