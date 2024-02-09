Кремезной Семен Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКремезной Семен Степанов

Кремезной Семен Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кремезной
Имя
Семен
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
16 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
134570. КРЕМЕЗНОЙ, СЕМЕНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ахтырск. у., Ряснянск. в., х. Таратутина, 33 л.;—Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 2 п 1 ч. 269* У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 16 Марта 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close