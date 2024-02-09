Кремезной Семен Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кремезной
- Имя
- Семен
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134570. КРЕМЕЗНОЙ, СЕМЕНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ахтырск. у., Ряснянск. в., х. Таратутина, 33 л.;—Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 2 п 1 ч. 269* У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 16 Марта 909.
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