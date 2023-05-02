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Акжигитов Абубякар Умяров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акжигитов
Имя
Абубякар
Отчество
Умяров
Дата исполнения приговора
06 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
16188. Акжигитов Абубякар Умяров., 22 л., Пензенской г., Нижне-Ломовск. у., Титовск. в. Н. С. 6 р. Нижне-Ломовск. у. Ст. 81 (ст. р.), л. с. 1 г. 6 янв. 927.

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