Аленов Иван Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аленов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70. АЛЕНОВ, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Моздокск. у., Ноурск. в. и ст.;—Н. С. 2 р. Моздокск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 11 и. 18 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 июня 922.
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