Бубахин Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубахин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130353. Бубахинъ, Александръ васильевъ (онъ же Бубахъ и Васильевъ). К. Себежск. у., Челинск. в., д. Ковальковъ, 19 л., рд. СПБ. у., въ с. Александровскомъ; — СПБ. О. С. 3 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909. | 909 3543 1643 У. | 906 27190 169 М.
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