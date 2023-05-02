Боброва Анна Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боброва
- Имя
- Анна
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 659. Боброва Анна Гавриловна, 30 л., Тульск. г., б. Одоевск. у., Рылевск. в. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 2/ѴІІІ—26.
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