Синдерович Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синдерович
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98606. СИНДЕРОВИЧЪ, ИВАНЪ ИВАновъ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мазовецк. у., гм. Пекуты, д. Яблонь Домброва; — Ломжин. О. С., 28 Іюля 910, 152, 1 ч. 282 и 283 У. (9 прест.), по сов. съ приг. Ломжин. О. С. отъ 1 Апр. 910 г. (283 У., арестъ 3 м.) и 30 Апр. 909 г. (арестъ 3 н.), тюр. 4½ м. Исп. 30 Апр. 911. | 907 76243 1681 У.
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