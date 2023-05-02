Арефьев Павел Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арефьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 306. АРЕФЬЕВ, ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ, 17 л. Гр. Владимирск. у., Чековск. в. и с.; — Н. С 9 уч. Владимирск. у. Кража, лиш. св. 6 м. и 22 д. Исп. 31 окт. 919.
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