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Белоусов Григорий Ионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Григорий
Отчество
Ионов
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45573. БѢЛОУСОВЪ, ГРИГОРІЙ ІОНОВЪ. Мщ. г. Благовѣщенска, 23 л., рд. въ Екатеринослав. г.; — М. С. 4 уч. Благовѣщен. О. С., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 14 Нояб. 904.

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