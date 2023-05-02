Джабаев Смагул Джабаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джабаев
- Имя
- Смагул
- Отчество
- Джабаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3878. ДЖАБАЕВ СМАГУЛ ДЖАБАЕВИЧ, 45 л., Акмолинск. у., Акум-Курикск. в., аул № 8. Н. С. 1 уч. Акмолинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 28 февр. 923.
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