Джабаев Смагул Джабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжабаев Смагул Джабаевич

Джабаев Смагул Джабаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джабаев
Имя
Смагул
Отчество
Джабаевич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3878. ДЖАБАЕВ СМАГУЛ ДЖАБАЕВИЧ, 45 л., Акмолинск. у., Акум-Курикск. в., аул № 8. Н. С. 1 уч. Акмолинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 28 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.