Щеглов Иван Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеглов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12307. ЩЕГЛОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 18 л. Гр. Тверск. у., Воскресенск. в., с. Зуева; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водн. транец. Саботаж, лиш. св. 3 г., по постам. Сов. Труда и обороны от 25 сент. 920 г. от нак. освоб.
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