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Грицко Тодор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грицко
Имя
Тодор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
31161. ГРИЦКО, ТОДОРЪ ИВАНОВЪ. Царан. Бѣлецк. у., Бѣлецко-Слободзейск. в., с. Стрымбы, 26 л.; — Кишинев. О. С., 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк., по 50 У., пр., тюр. 6 м. Исп. 24 Марта 905.

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