Губанов Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18212. ГУБАНОВЪ, ГАВРІИЛЪ АНДРЕевъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Темников. у., Спасско-Раменск. в., с. Мердуша; — У. Чл. О. С. по Темников. у., 9 Дек. 910, 16 и 1 п. 170¹ М. (6 кражъ), тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 3648, котор. постан. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 131070. | 906 85847 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. №№ 86940 и 66732.
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