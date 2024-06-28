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Байдаков Иван Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байдаков
Имя
Иван
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45053. БАЙДАКОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Варнавин. у., Овсяновск. в., д. Малиновки, 29 л.; — Костром. О. С., 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Іюня 905.

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