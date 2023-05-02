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Демиденко Сергей Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демиденко
Имя
Сергей
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3797. ДЕМИДЕНКО СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ, 17 л., Гомельск. у., д. Поповки. Гомельск. Губсуд. Ст. 154 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 июня 923.

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