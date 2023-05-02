Френкель Шимон-Бер Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Френкель
- Имя
- Шимон-Бер
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140638. ФРЕНКЕЛЬ, ШИМОНЪ-БЕРЪ Лейбовъ. Мщ. Летичев. у., 20 л.; — К.-Подольск. О. С. 2 Мая 909, 134, 135, 140 и 2 ч. 1651 У., тюр. 3 г. и 3 м. Исп. 8 Окт. 909. | 907 20383 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 52646.
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