Буштедт Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буштедт
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 946. Буштедт Василий Иванович, 38 л., Полтавск. г., Переяславльск. у., Войтовск. в. и с. Н. С. 16 уч. Донск. окр. Ст. ст. 2 ч. 132, 187, 188, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ХІ—26.
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