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Сизиков Андрей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизиков
Имя
Андрей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
28 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28733. СИЗИКОВ, АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 48 л. Гр. Мелекесс., у.; — Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Самоюп., лиш. св. 5 л. условно, по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 28 авг. 920.

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