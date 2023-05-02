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Дубинин Алексей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубинин
Имя
Алексей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4122. ДУБИНИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 49 л., Лебедянск. у., Пригородной в., с. Стрелецкого. Алтайск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 янв. 923.

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