Дубинин Алексей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубинин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4122. ДУБИНИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 49 л., Лебедянск. у., Пригородной в., с. Стрелецкого. Алтайск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 янв. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.