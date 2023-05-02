Копылов Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копылов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6469. КОПЫЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 34 л., Нижне-Ломовск. у., с. Лукиной-Поляны, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. ст. 10 ч. 3, 105, 114а ч. 2, 180 п. «з», лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 31 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.