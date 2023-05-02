Леонченко Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16696. ЛЕОНЧЕНКО, ИВАН ПЕТРОВИЧ, 33 л. Гр. Стародубск. у., Яцковск. в., д. Стенок; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. условно.
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