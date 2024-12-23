— Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28921. ПЕТРОВЪ, ИВАНЪ (безъ фам.). К. Демянск. у., Семеновск. в., д. Юршина, 48 л.; — У. Чл. О. С. по Крестецк. у., 14², 169 и 170¹ М., по слож, сь наказ, по приг. Ноевск. Волостн. С. отъ 30 Дек. 907 г. (169 М.—ар. 15 дн.), тюр. 6 м. и 10 дн. Исп. 28 Нояб. 908. | 908 112136 170¹ М.
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