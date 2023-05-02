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Глебов Федор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глебов
Имя
Федор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
1894. ГЛЕБОВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ, 25 л., Керенск, у., Шеинск. в., и с. Пензенск. Губсуд. Ст. 1 ч. 183, лиш. св., 3 г. и пар. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ІІІ—24.

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