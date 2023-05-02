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Середов Терентий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Середов
Имя
Терентий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9021. СЕРЕДОВ ТЕРЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ, 39 л., Рославльск. у., Шумячск. в., д. Новый Стан. Смоленск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 дек. 923.

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