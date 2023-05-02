Бутнев Федор Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутнев Федор Филиппов

Бутнев Федор Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутнев
Имя
Федор
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45513. БУТНЕВЪ, ФЕДОРЪ ФИЛИППОВЪ. К. Инсар. у., Шадымо-Рыскинск. в., д. Челмодѣева 18 л.; — Пензен. О. С., 140 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 28 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close