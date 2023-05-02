Бутнев Федор Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутнев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45513. БУТНЕВЪ, ФЕДОРЪ ФИЛИППОВЪ. К. Инсар. у., Шадымо-Рыскинск. в., д. Челмодѣева 18 л.; — Пензен. О. С., 140 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 28 Мая 905.
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