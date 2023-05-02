Мартяшин Петр Елистратович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартяшин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Елистратович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8810. МАРТЯШИН ПЕТР ЕЛИСТРАТОВИЧ, 40 л., Сенгилеевск. у., Горюшкинск. в., с. Елшанки. Н. С. 3 уч. Сенгилеевск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 марта 923.
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