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Мартяшин Петр Елистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартяшин
Имя
Петр
Отчество
Елистратович
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8810. МАРТЯШИН ПЕТР ЕЛИСТРАТОВИЧ, 40 л., Сенгилеевск. у., Горюшкинск. в., с. Елшанки. Н. С. 3 уч. Сенгилеевск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 марта 923.

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