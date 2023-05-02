Обатуров Михаил Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбатуров Михаил Нефедович

Обатуров Михаил Нефедович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обатуров
Имя
Михаил
Отчество
Нефедович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27275. ОБАТУРОВ, МИХАИЛ НЕФЕДОВИЧ, 40 л. Гр. Слободск. у., Николаевск. в.; — Р. Т. г. Вятки. Должн. прест., лиш. св. 7 л., по амн. нак. сокр. на 2 г. Исп. 31 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.