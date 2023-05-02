Ковалев Алексей Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4354. КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ, 26 л., б. Таврическ. г., Перекопск. у., мест. Джанкой. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст. 1 ч. 76, 205 п. «б», 2 ч. 207, 222, расстрел, по амн. замен., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ІІІ—24.
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