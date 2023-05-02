Шуварина Мария Никитична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуварина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Никитична
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12238. ШУВАРИНА, МАРИЯ НИКИТИЧНА, 23 л. Гр. Веневск. у., Поветкинск. в. и с.; — Н. С. 2 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Содейств. побегу, лиш. св. 8 м. Исп. 10 нояб. 920.
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