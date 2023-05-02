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Лузин Михаил Гурьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лузин
Имя
Михаил
Отчество
Гурьянович
Дата исполнения приговора
26 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8275. ЛУЗИН МИХАИЛ ГУРЬЯНОВИЧ, 29 л., Пермск. у. Лизунск. в., д. Кавардаки. Пермск. Губсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. Исп. 26 мая 923.

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