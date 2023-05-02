Бурдов Захар Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдов
- Имя
- Захар
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130436. БУРДОВЪ, ЗАХАРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Соликам. у., Воскресенск. в., д. Ташлыкова, 29 л.; — З. Н. 9 уч. Оханск. у. 22 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 11 м. Исп. 3 Окт. 909. | 901 46186 170 М.
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