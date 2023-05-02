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Бурдов Захар Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурдов
Имя
Захар
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130436. БУРДОВЪ, ЗАХАРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Соликам. у., Воскресенск. в., д. Ташлыкова, 29 л.; — З. Н. 9 уч. Оханск. у. 22 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 11 м. Исп. 3 Окт. 909. | 901 46186 170 М.

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