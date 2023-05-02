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Жаглова Клавдия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жаглова
Имя
Клавдия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
25 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4561. ЖАГЛОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, 33 л., Меленковск. у. Н. С. 1 уч. Меленковск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 25 янв. 923.

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