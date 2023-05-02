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Косицын Василий Миронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косицын
Имя
Василий
Отчество
Миронович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6713. КОСИЦЫН ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ, 42 л., г. Благовещенска, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 130 ч. 1. 189, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 ноября 923.

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