Лойко Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лойко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16781. ЛОЙКО, СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ; — Р. Т. г. Тамбова. Должн. прест., расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л. Исп. 26 нояб. 919.
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