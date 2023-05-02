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Смирнов Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9220. СМИРНОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 22 л., Ветлужск. у., Лужайск. в., д. Б. Молодняк. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 10 л. Исп. 7 авг. 923.

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