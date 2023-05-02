Смирнов Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9220. СМИРНОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 22 л., Ветлужск. у., Лужайск. в., д. Б. Молодняк. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 10 л. Исп. 7 авг. 923.
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