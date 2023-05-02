Смирнова Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария Никифоровна

Смирнова Мария Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Мария
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28947. СМИРНОВА, МАРИЯ НИКИФОРОВНА, 35 л. Гр. Омск. у., Украинск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Омск. у. Произ. самог., лиш. св. 5 л. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.