Логвинов Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логвинов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8167. ЛОГВИНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Черкасск. окр., Гуляй-Борисовск. в. Донск. Облсуд. Ст. ст. 114 ч. 1 и 115, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 17 окт. 923.
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