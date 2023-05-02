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Ураков Степан Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ураков
Имя
Степан
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
14 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140330. УРАКОВЪ, СТЕПАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Яранск. у., Ернурск. в., д. Малаго Пуяла, 58 л.; — З. Н. 6 уч. Яранск. у. 17 Марта 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 909.

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