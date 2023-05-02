Ураков Степан Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ураков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140330. УРАКОВЪ, СТЕПАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Яранск. у., Ернурск. в., д. Малаго Пуяла, 58 л.; — З. Н. 6 уч. Яранск. у. 17 Марта 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 909.
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