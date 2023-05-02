Русецкий Лаврентий-Ваврженец Августинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русецкий
- Имя
- Лаврентий-Ваврженец
- Отчество
- Августинов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39732. РУСЕЦКІЙ, ЛАВРЕНТІЙ-ВАВРженецъ Августиновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Мозыря, 35 л., рд. въ г. Житомірѣ; — Житомір. О. С., 152 и 1 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 28 Янв. и 22 Сент. 906 г., каторж. раб. 13½ л. Исп. 27 Окт. 907. Симъ приг. поглощ. приг. сего С., отъ 28 Сент. 907 г.
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