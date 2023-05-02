Смирнов Ефим Корнилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Корнилов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87748. СМИРНОВЪ, ЕФИМЪ КОРНИловъ, 21 г. Ряд. изъ к. Бѣлозер. у., в. и с. Метры; — СПБ. О. С., 2 Мая 911, 16, 169, 171 У. и Воин. У., по сов., съ приг. полков. С. 96 пѣх. Омск. полка отъ 18 Дек. 910 г. (по Воин. У., воен. тюр. 2 п.), воен. тюр. 2 м. Исп. 2 Іюня 911. | 909 139161 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.