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Федоров Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
29807. ФЕДОРОВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 35 л. Гр. Осташевск. у., Давыдовск. в., д. Новосальцево; — Н. С. 2 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 19 апр. 920.

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