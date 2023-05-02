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Лукс Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукс
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
66581. ЛУКСЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Везенберг. у., Петровск. в., 38 л., рд. въ г. Нарвѣ; — М. С. 7 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Авг. 907. | 906 71544 172 М.

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