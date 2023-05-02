Лукс Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукс
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66581. ЛУКСЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Везенберг. у., Петровск. в., 38 л., рд. въ г. Нарвѣ; — М. С. 7 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Авг. 907. | 906 71544 172 М.
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