Кокин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5927. КОКИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 29 л., Арзамасск. у., Смирновск. в., д. Милушки. Н. С. 1 уч. Арзамасск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 11 м. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 26 авг. 924.
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