Сухорученков Иван Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сухорученков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35866. СУХОРУЧЕНКОВЪ, ИВАНЪ ЗАХАрозъ (онъ же Сухоручкинъ). Мщ. г. Воронежа, 22 л.; — Воронеж. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 1654 У., арест. отд. 2 г. и 8 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 1 Апр. 905. | 901 31192 309 У. | 97 57669 169 М. | 900 29454 1655 У. | 96 71811 170¹ М. | 99 23099 1655 У.
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