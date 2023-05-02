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Волков Иван Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Иван
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
09 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1312. ВОЛКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ, 38 л., Кашинск. у., Литвиновск. в., д. Турчаниново. Н. С. 4 уч. б. Мышкинск. у. Ярославск. г. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ІѴ—24. 

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